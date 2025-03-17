17-річна українка виграла дебютне в кар'єрі "золото" Гран-прі з фехтування

Шпажистка Анна Максименко здобула золоту медаль на змаганнях у Будапешті.

17-річна українка Анна Максименко стала переможницею Гран-прі з фехтування на шпагах в угорському Будапешті.

Наша юна співвітчизниця розпочала змагання з другого раунду, де здолала француженку Лідіану Герсант (15:12). Потім Анна мінімально перемогла кенійку Олександру Ндоло, а в 1/16 фіналу вибила з турніру німкеню Каглу Айтекін (15:10).

В 1/8 фіналу Максименко здобула перемогу над "нейтральною" шпажисткою з російським паспортом Айзанат Муртазаєвою (15:10). У чвертьфіналі українка розгромила американку Гелді Гусісян (15:8), гарантувавши собі щонайменше "бронзу".

У півфіналі Анна впевнено розібралася з канадкою Леонорою Маккіннон (15:9) та вийшла до фіналу. В поєдинку за "золото" українська фехтувальниця подужала олімпійську чемпіонку Парижа-2024 в командній першості італійку Джулію Ріцці (12:11).

Для Максименко це перша в кар'єрі особиста медаль на рівні Гран-прі з фехтування. Досі на дорослому рівні вона здобувала лише "срібло" командного турніру Кубка світу.

Також це перше "золото" українських фехтувальниць на Гран-прі від 2020 року, коли Ольга Харлан виграла змагання шаблісток у Монреалі.

Саме у шпазі це перше "золото" України від 2013 року, коли Яна Шемякіна тріумфувала на Гран-прі у Будапешті.

Зазначимо, що "золото" Максименко стало першою нагородою для України на рівні Гран-прі за два місяці. Попередню медаль здобула шпажистка Джоан Фейбі Бежура – "бронзу" на етапі у катарській Досі в січні 2025 року.

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