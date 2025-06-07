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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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17-річна українка здобула "золото" чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Таїсія Онофрійчук принесла Україні першу за 28 років золоту медаль на Євро з художньої гімнастики в особистому багатоборстві.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Таїсія Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук / © Associated Press

17-річна українка Таїсія Онофрійчук виграла "золото" чемпіонату Європи-2025 з художньої гімнастики, який триває в естонському Талліні.

Вона тріумфувала в особистому багатоборстві, набравши 117,800 бала.

У боротьбі за золоту медаль Таїсія обійшла болгарку Стіляну Ніколову (116,700) та німкеню Дар'ю Варфоломеєву (115,150).

Ще одна українка – Поліна Каріка – стала в цьому фіналі десятою (109,950).

Для України це перша за 28 років золота нагорода на Євро з художньої гімнастики в особистому багатоборстві.

Це перша медаль України на континентальному форумі у багатоборстві від 2016 року, коли "бронзу" виграла Ганна Різатдінова.

Онофрійчук – лише третя українка в історії, яка стала чемпіонкою Європи у багатоборстві після Катерини Серебрянської (1996 рік) та Олени Вітриченко (1997 рік).

Також для України це перше "золото" за два роки на Євро з художньої гімнастики. 2023-го Вікторія Онопрієнко стала чемпіонкою Європи у вправах з обручем.

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