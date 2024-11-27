17-річний українець дебютував за "Баєр" у розгромній грі Ліги чемпіонів і встановив рекорд (відео)

Артем Степанов став наймолодшим українським футболістом, який зіграв у матчі основного раунду Ліги чемпіонів.

"Баєр" вдома здобув розгромну перемогу над "Зальцбургом" у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "БайАрені" у Леверкузені завершився з рахунком 5:0 .

У першому таймі дублем у складі "фармацевтів" відзначився Флоріан Вірц, забивши з пенальті та з гри. Ще один гол в активі Алехандро Грімальдо.

Після перерви підопічні Хабі Алонсо ще двічі вразили ворота австрійського клубу – авторами точних ударів стали Патрік Шик та Алеш Гарсія.

Варто зазначити, що на 73-й хвилині у складі "Баєра" на поле вийшов 17-річний український нападник Артем Степанов, який замінив Шика. Результативними діями наш співвітчизник, для якого цей матч став дебютним за дорослу команду "фармацевтів", не запам'ятався.

Таким чином, Степанов встановив рекорд. Артем став наймолодшим українцем, який зіграв у матчі основного раунду Ліги чемпіонів. На момент поєдинку йому було 17 років, 3 місяці і 16 днів.

Попередній рекорд належав Дмитру Чигринському, який 7 грудня 2004 року зіграв за "Шахтар" у матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони" у віці 18 років та 1 місяць.

Крім того, Степанов став наймолодшим дебютантом Ліги чемпіонів у складі "Баєра". Він побив рекорд Кая Гаверца, який вперше зіграв за леверкузенців у цьому турнірі у віці 17 років, 4 місяці та 22 дні.

Додамо, що поєдинок між "Баєром" і "Зальцбургом" обслуговувала українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

Огляд матчу "Баєр" – "Зальцбург"

Завдяки цій перемозі "Баєр" з 10 очками піднявся на п'яте місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Зальцбург" перебуває на 30-й позиції, маючи у своєму активі 3 бали.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка "Баєр" прийме "Інтер", а "Зальцбург" на своєму полі протистоятиме ПСЖ. Обидва матчі відбудуться 10 грудня.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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