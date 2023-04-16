17-річний український вундеркінд завоював "срібло" на етапі Кубка світу зі стрибків у воду

Олексій Середа приніс збірній України другу медаль на етапі в Сіані.
Українець Олексій Середа здобув срібну медаль на першому етапі Кубка світу зі стрибків у воду у китайському Сіані.
17-річний уродженець Миколаєва посів друге місце у стрибках із 10-метрової вишки.
До фіналу змагань Середа пройшов з другим результатом у кваліфікації. Фінальний стрибок Середа виконав з найкращим результатом у фіналі (97,20 бала).
Таким чином, в підсумку Олексій набрав 518,30 бала. Українця зміг випередити лише китаєць Хао Янг з результатом 574,40 бала. Трійку призерів замкнув японець Рікуто Тамаї – 433,80 бала.
⚡️Олексій Середа зійшов на другу сходинку п’єдесталу пошани Кубка світу зі стрибків у воду у заключний день змагань у китайському Сіані .— НОК України (@OlympicUA) April 16, 2023
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Зазначимо, що Середа приніс українській збірній другу медаль на етапі в Сіані. Раніше Середа та Кирило Болюх стали третіми у чоловічих синхронних стрибках із 10-метрової вишки.
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