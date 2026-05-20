17 років від перемоги "Шахтаря" в Кубку УЄФА: ексклюзивний випуск на YouTube-каналі Ігоря Циганика

Ексклюзивний випуск на YouTube-каналі Ігоря Циганика, присвячений перемозі "Шахтаря" в Кубку УЄФА

На YouTube-каналі Ігоря Циганика вийшов унікальний випуск присвячений футбольному клубу "Шахтар". Він зібрав людей, які створювати славу донецької команди на українській та міжнародній арені.

Серед гостей — генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін, символ клубу і спортивний директор Даріо Срна, відомий коментатор Роберто Моралес, легендарний воротар, рекордсмен "Шахтаря" та збірної України за кількістю зіграних матчів Андрій Пятов та один з найкращих захисників незалежної України Олександр Кучер.

Бразильський вектор "Шахтаря"

У переможному фіналі Кубка УЄФА 2009 року вісім з одинадцяти гравців "Шахтаря" були іноземцями, з них чотири — бразильцями. Таке співвідношення відповідало стратегії клубу, який став відомим у Європі завдяки розвитку молодих бразильських талантів.

"Ми всі бачили, які результати дають бразильські футболісти. Президенту дуже подобалася ця гра, тому це була наша стратегія від 2004 року", — Сергій Палкін.

У 2000-х "Шахтар" залучав таланти, зокрема й Фернандіньйо, згадує коментатор Роберто Моралес.

"Фернандіньйо тоді був найактивнішим гравцем у (клубі) "Паранаенсе", який дільшов до фіналу Кубку Лібертадорес, а це аналог Ліги чемпіонів. Я розумів, що це дуже крутий футболіст. Коли сказали, що прийде Елано (колишній півзахисник), я не повірив: він був трошки старший, вже грав за головну збірну... Хоча, коли сказали, що Луческу прийде, я теж не повірив"

На запитання, чому іноземні футболісти обирали "Шахтар", а не провідні світові клуби, генеральний директор Сергій Палкін відповідає, що "гірники" вміли переконувати:

"Ми повинні були обережно провести футболіста по центральній вулиці (не дай Бог кудись звернути) до бази і сказати, що це наша територія. Вони дивляться і розуміють, що це рівень. Вони ж не знали, що за базою нічого не було. У нас була стратегія, як пересуватися містом, щоб довести до точки, де ми закривали всі питання"

Одним з тих, хто підписав конкракт з "Шахтарем" у ранніх 2000-их був Даріо Срна. Нинішній спортивний директор згадує, що адаптуватися було непросто:

"Я відчував, що там не було капітана. Капітан має не тільки бути лідером, а й допомагати людям, які приїжджають з іншої країни у твій клуб. Тоді такого не було: якби не було моїх хорватів і сербів, не було б з ким дружити"

Тож отримавши позицію капітана Даріо діяв інакше:

"Коли підписували бразильців, я завжди їх зустрічав, говорив, давав (свій) номер телефону, ми ходили на вечерю, гуляли всі разом"

"З бразильцями у нас завжди була спільна мова. Ми завжди підтримували, жартували разом, досі спілкуємося", — Олександр Кучер.

Кубок УЄФА: півфінал з "Динамо" й жовті картки Срни

Шлях "Шахтаря" до Кубку УЄФА розпочався з матчів проти англійського "Тоттенгема", російського ЦСКА й франзуцького "Олімпік Марсель". З кожною командою проводили по дві гри й за результатами матчів "Шахтар" вийшов до півфіналу.

"(Після гри з "Марселем") президент сказав, що Луческу залишається. Тоді вже якась певність з'явилася, що залишилося трохи. Я почав розуміти, за яким трофеєм ми йдемо", — Андрій Пятов.

Півфінал "Шахтар" грав проти київського "Динамо". Тоді Даріо Срна виходив на поле з двома жовтими картками.

"Ще одна і я "аут". І Вукоєвич (півзахисник "Динамо") мене провокував, я знаю його. Він мене збив десь на першій хвилині, знав, що я буду реагувати. Але я був під контролем", — Даріо Срна.

За результатами двох матчів перемогу здобув "Шахтар" з рахунком 3:2. Та, попри це, гра не виправдала очікування всіх глядачів:

"Я коментував і розчарувався. Стадіон "Динамо" вміщує 18 тисяч людей, а хотіло приїхати на цю гру мабуть 170 тисяч… Але цей матч був дуже нічийний. Жодних особливих моментів, тільки останні хвилини", — Ігор Циганик.

"Хотілося, щоб воно швидше закінчилося": фінал Кубка УЄФА

Фінал Кубка УЄФА відбувся 20 травня 2009 року у Стамбулі. Суперником "Шахтаря" став німецький "Вердер". Присутні згадують: кількість українців, які приїхали підтримати свою команду, вражала.

"У вівторок почала з'їжджатися Україна. І вся Ая-Софія була в синьо-жовтих прапорах. Я такої кількості вболівальників закордоном не бачив ніколи", — Ігор Циганик.

Щоправда, не обійшлося без нюансів напередодні матчу:

"Була провокація з боку "Вердера". Озіл (німецький футболіст турецького походження) вийшов і сказав: "Я все життя вболівав за "Фенербахче" і хочу, щоб у цьому протистоянні Стамбул вболівав за "Вердер"". Коли ми почали підходити до стадіону, зрозуміли, що ми в меншості. Багато турецьких вболівальників були за "Вердер"", — Ігор Циганик.

Також ще на етапі перевірки виникли технічні проблеми з трансляцією матчу.

"Ми зрозуміли, що треба підстрахуватися стосовно сигналу й в результаті тільки у нас і в німців під час трансляції він не зникав. Турки організували так, що у всіх вибивало трансляцію", — Роберто Моралес.

Під час фіналу Кубка УЄФА у складі основної команди "Шахтаря" грали Даріо Срна, Андрій Пятов й Олександр Кучер. Колишні футболісти поділилися спогадами про той матч:

"Не спав всю ніч (перед грою). Моя дружина об'їхала всі мечеті. У мене не було стресу, у неї був тому, що вона була на трибунах", — Даріо Срна.

"Уперше бачив Луческу таким спокійним (після першого тайму). Я припустився помилки, думав, що зараз буде жорсткий розбір, а він сказав тільки: "Давайте, я вірю. Ми вийдемо і виграємо цю гру". Я запам'ятав це на все життя", — Андрій Пятов.

"Важко давалися останні хвилини, коли ми розуміли, що рахунок треба втримати і це для нас дуже важливо. Хотілося, щоб воно швидше закінчилося", — Олександр Кучер.

"Шахтар" переміг "Вердер" з рахунком 2:1 і став володарем Кубка УЄФА. Він став першим і поки що єдиним європейським трофеєм в історії клубу.

"Ці емоції, цю радість неможливо передати. Її можна тільки ще раз прожити. Ти це ні за які гроші не купиш. Це величезна радість і цей Кубок для мене залишається великим яскравим спалахом до сьогоднішнього дня", — Ігор Циганик.

Спогади про Донецьк

2014 року, після окупації Донецька російськими військами, ФК "Шахтар" залишив місто. Відтоді залишилися тільки спогади.

"Там були теплі люди, які завжди хотіли з тобою бачитися. Я пам'ятаю, де ваш офіс був — за готелем "Україна". До 2014 року там багато що змінилося… Було гарно", — Ігор Циганик.

"Після 2009 року, коли ми запустили Донбас Арену й Донбас Палац, був інший рівень. Тоді ми везли футболістів не на базу, а одразу на арену. Вони проходили екскурсію 30 хвилин, а потім: "Де підписати?" Всі розуміли ці масштаби і що ми хочемо досягти", — Сергій Палкін.

Також генеральний директор "Шахтаря" додає, що переконаний: якби не російське вторгнення 2014 року, клуб і сам Донецьк були б на дуже високому рівні.

Пам'яті Мірчі Луческу

Також говорили про багаторічного тренера "Шахтаря" Мірчу Луческу, який помер у квітні цього року. Футболісти згадували, як познайомилися з легендою, як тренер обирав гравців і як взаємодіяв з ними.

"Я був на чемпіонаті Європи у Португалії 2004 року. Він мені зателефонував, а у мене було три тижні вихідних: "Ні, сім днів даю тобі й до Швейцарії одразу". І це я навіть у нього не грав", — Даріо Срна.

"Він давав багато теорії і розбирав суперника перед грою. Ми розуміли, яка в нього нога, як він віддає пас і могли передбачити, що суперник буде робити на полі. Звісно, що ми цим користувалися", — Олександр Кучер.

Згадують, що, окрім професіоналізму, у Мірчі Луческу були й хороші акторські здібності:

"Коли в Луческу залишається один рік він приходить і каже: "Я не можу так керувати командою. Вони ж думають, що я піду. Мені треба ще один рік”. І кожного разу він додавав по одному року", — Сергій Палкін.

Наприкінці розмови футболісти переглянули відео з яскравими моментами тренерської кар'єри Мірчі Луческу.

