18-річна гімнастка виборола для України першу за 9 років медаль Всесвітніх ігор та присвятила перемогу батьку, який служить в ЗСУ

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко, яка втратила на війні з Росією брата, здобула "бронзу" на Всесвітніх іграх-2022.

У фіналі вправ зі стрічкою українку оцінили в 31.750 бала і це дозволило їй фінішувати на третьому місці. Переможницею стала ізраїльтянка Дар'я Атаманов, срібло здобула болгарка Боряна Калейн. Ще одна українка Поліна Каріка посіла 8 місце.

Для Вікторії це перша особиста медаль на дорослих змаганнях такого рівня. Ні на чемпіонатах Європи, ні чемпіонатах світу, ні Олімпійських іграх вона на подіум ще не підіймалася.

Зазначимо, що Україна уперше з 2013 року здобула нагороду в художній гімнастиці на Всесвітніх іграх. Вікторія Онопрієнко стала п'ятою українкою, яка здобула медаль на Всесвітніх іграх у художній гімнастиці. До неї на подіум підіймалися Анна Безсонова, Наталія Годунко, Анна Різатдінова та Аліна Максименко.

18-річна українка присвятила свою перемогу батьку, який захищає Україну від окупантів у лавах ЗСУ.

"Ця медаль насамперед для нашої країни та мого батька, який зараз захищає нашу країну. Я дуже вдячна всім тренерам, своїм батькам та своїй родині, що вони мене підтримують. Я буду робити все, що в моїх силах, щоб на нашому фронті підіймався наш прапор на найвищі сходинки п’єдесталу.

На початку війни мій батько пішов добровольцем, потім підписав контракт та пішов в ЗСУ. Поки що він не знає про мою медаль, але я дуже хочу йому зателефонувати, якщо він візьме слухавку. Він, коли може, кілька разів на тиждень, якщо у нього є можливість, то він мені пише, як у нього справи.

Я йому кожного дня пишу, які в мене емоції та думки. Пишу йому, як я його люблю та як ним пишаюсь. Зараз такий складний час. Я за ним дуже сумую і дуже переживаю за нього та за всю нашу Україну", – розповіла Вікторія.

Нагадаємо, що Україна зупинилася за крок до п'єдесталу Всесвітніх ігор-2022 у змаганні з екзотичного виду спорту. Це сталося через протест канадської делегації.

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