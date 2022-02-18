18-річна китайська фристайлістка встановила історичний рекорд зимових Олімпійських ігор

Неймовірне досягнення, яке раніше нікому не підкорювалося.

Китайська фристайлістка Айлін Гу переписала історію зимових Олімпіад.

18-річна спортсменка виграла "золото" в останній для себе дисципліні Ігор у Пекіні - хафпайпі, що дозволило їй встановити унікальне досягнення. Гу - перша фристайлістка, якій вдалося завоювати одразу три медалі на одних Олімпійських іграх.

Раніше в Пекіні-2022 вона взяла "золото" в дисципіні біг-ейр, а також здобула "срібо" в змаганнях зі слоупстайлу. Таким чином, перемога у хафпайпі принеса їй вже третю медаль на поточних змаганнях.

Зазначимо, що Айлін народилася у США та після першого сезону виступів за Штати скористалася можливістю перейти до команди Китаю, оскіьки її мати має китайське походження.

Гу є дворазовою чемпіонкою світу. На Чемпіонаті світу-2021 вона виграла "золото" у хафпайпі та слоупстайлі, а також "бронзу" у біг-ейрі.

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