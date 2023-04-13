18-річна волейболістка загинула після матчу Ліги чемпіонів: що відомо

Італійська волейболістка Джулія Ітума за загадкових обставин загинула після матчу жіночої Ліги чемпіонів.

Про трагедію повідомляє інформаційне агентство ANSA.

За інформацією джерела, 18-річна спортсменка випала з вікна шостого поверху готелю, де зупинилася разом з командою. Зранку її знайшли мертвою.

Точні деталі та причини смерті наразі невідомі. ЗМІ пишуть, що дівчина могла скоїти самогубство.

Мережею також розлетілося відео з готелю, на якому востаннє була помічена Джулія.

Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma’nın son görüntüsü.



Oyuncunun intihar ettiği ihtimali var. #juliaituma #juliaitumanovara pic.twitter.com/IbmxSfbznr — Mehmet Batuhan Ağır (@mbatuhanagir) April 13, 2023

Напередодні своєї смерті Джулія в складі італійської "Новари" брала участь у півфіналі Ліги чемпіонів. Вигравши домашній матч у п'яти сетах, її команда на виїзді програла "Еджзаджибаши" з рахунком 0:3 та не змогла вийти до фіналу турніру.

Клуб Ітуми висловив співчуття рідним і близьким волейболістки, але відмовився коментувати її загибель, поки триває розслідування правоохоронців.

"Клуб висловлює глибокий жаль та шок через ранню загибель волейболістки Джулії Ітуми. Трагедія відбулася рано вранці, її розслідує поліція Туреччини", – йдеться на сторінці "Новари" у Facebook.

Ітума мала нігерійське коріння. Вона представляла Італію на рівні юніорських та молодіжних чемпіонатів Європи.

Минулого літа Джулія виграла чемпіонат Європи U-19, де її також визнали найкращою гравчинею (MVP) турніру.

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