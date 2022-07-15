18-річний футболіст молодіжної збірної України перебрався до клубу АПЛ: деталі трансферу

Футболіст "Дніпра-1" та молодіжної збірної України підписав з англійським клубом контракт на три роки. Також "Брентфорд" має можливість подовжити угоду з Єгором ще на рік.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Офіційно сума трансферу не називається. Раніше ЗМІ повідомляли, що за перехід Ярмолюка "Брентфорд" заплатить "Дніпру-1" 1,5 мільйона євро.

Ярмолюк вже пройшов медогляд у "Брентфорді". У клубі зазначили, що новий сезон він розпочне з другою командою "бджіл".

"Єгор - гравець з дуже високим потенціалом, і ми раді вітати його у "Брентфорді". Він справді прогресивний півзахисник, який також може грати вище. Він може створювати, асистувати та технічно дуже гарний. Він додасть команді динаміки, а також багато сили.

Він приїхав до нас у дуже важкий період для України, і ми тут, щоб підтримувати його всіма можливими способами, на полі та за його межами. Ми допоможемо йому покращити англійську протягом певного часу, але передусім ми повинні зробити все, щоб він почувався причетним до клубу, і подбаємо про те, щоб він належним чином облаштувався", - сказав директор з футболу "Брентфорда" Філ Джайлз.

18-річний Ярмолюк є вихованцем "Дніпра-1" і від 2020 року виступав за основну команду дніпрян. У сезоні-2021/22 хавбек зіграв 210 хвилин у 9 матчах за "Дніпро-1", забив один м'яч.

Також Єгор виступає за молодіжну збірну (U-21), за яку дебютував у віці 16 років.

До слова, Ярмолюк став третім українцем, який наразі представляє клуб АПЛ після Олександра Зінченка ("Манчестер Сіті) та Віталія Миколенка ("Евертон"). Раніше за "Вест Гем" ще виступав Андрій Ярмоленко, але цього літа капітан збірної України перейшов до "Аль-Айна" з ОАЕ.

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