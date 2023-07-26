18-річний син Леброна Джеймса пережив зупинку серця на тренуванні: що відомо

Бронні Джеймс, син легендарного баскетболіста НБА Леброна Джеймса, пережив зупинку серця.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент трапився на баскетбольному тренуванні в університеті Південної Каліфорнії. У 18-річного сина Леброна раптово зупинилося серце і він знепритомнів на майданчику.

Хлопцю одразу надали кваліфіковану медичну допомогу. Бронні Джеймса негайно госпіталізували.

Наразі невідомо, що стало причиною проблем зі здоров'ям, які виникли у молодого баскетболіста. На нього чекає додаткове обстеження.

Наразі стан Бронні Джеймса лікарі оцінюють як стабільний. Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, що Бронні є старшим сином Леброна Джеймса. Всього чотириразовий чемпіон НБА та його дружина Саванна мають трьох дітей – окрім Бронні, ще є син Брюс та донька Журі.

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