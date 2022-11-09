18-річний українець дебютував за англійський клуб у матчі Кубка ліги, "Евертон" без Миколенка вилетів

Український півзахисник Єгор Ярмолюк провів свій дебютний офіційний матч за першу команду англійського "Брентфорда". Наш 18-річний співвітчизник взяв участь у поєдинку 1/16 фіналу Кубка ліги проти "Джиллінгема".

Українець вийшов на заміну на 72-й хвилині зустрічі. Основний час матчу завершився внічию 1:1, а в серії пенальті точнішим виявилися гравці команди з нижчого англійського дивізіону.

Додамо, що Ярмолюк перебрався до клубу АПЛ минулого літа. Згідно з Transfermarkt, "бджоли" заплатили "Дніпру-1" за гравця 1,5 мільйона євро, після чого він приєднався до молодіжної команди "Брентфорда".

В іншому матчі 1/16 фіналу Кубка ліги "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка вилетів від "Борнмута" – 4:1.

Українець, який цього сезону виходив у старті "ірисок" в кожному з поєдинків АПЛ, не потрапив навіть до заявки на кубкову гру з "вишнями". Як наслідок, команда Френка Лемпарда резервним складом зазнала поразки і залишила турнір.

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