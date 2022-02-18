18-річний українець номінований на звання найкращого гімнаста Європи 2021 року

18-річний українець номінований на звання найкращого гімнаста Європи 2021 року

Минулого року він гучно заявив про себе на дорослій арені.

Юний українець Ілля Ковтун претендує на звання найкращого гімнаста Європи за підсумками 2021 року.

До списку номінантів на престижну нагороду 18-річного українського спортсмена включила Європейська федерація гімнастики (European Gymnastics).

У 2021 році Ковтун дебютував на дорослому рівні. Він завоював бронзову медаль у багатоборстві на чемпіонатах світу та Європи, а також посів 11-те місце Олімпійських іграх у Токіо.

Зазначимо, що що на честь Ковтуна навіть назвали один з елементів у паралельних брусах.

Проголосувати за українця можна ТУТ. Також голосування проводиться у Facebook, Intagram та Twitter.

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