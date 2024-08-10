18-річний українець виступив у фіналі змагань зі стрибків у воду на Олімпіаді-2024: результат

Олексій Середа посів 8-ме місце у стрибках у воду з 10-метрової вишки.

18-річний українець Олексій Середа виступив у фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Наш спортсмен посів 8-ме місце з результатом 426,90 бала після шести стрибків.

Зазначимо, що зранку в півфіналі Середа посівши 11-те місце, набравши 405,05 бала.

Олімпійським чемпіоном став китаєць Цао Юань з результатом 547,50 бала. "Срібло" виборов японець Тамаї Рікуто (507,65 бала), а "бронзу" завоював британець Ноа Вільямс (497,35).

Для Олексія це друга Олімпіада в кар'єрі. На Іграх-2020 у Токіо він посів шосте місце у стрибках із 10-метрової вишки, а також став шостим у синхронних стрибках із 10-метрової вишки в парі з Олегом Сербіним.

Середа на Олімпіаді-2024 також змагався у фіналі синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки, де вони разом з Кіріллом Болюхом посіли п'яте місце.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Станом на зараз Україна має вже одинадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

Кількість здобутих Україною медалей точно збільшиться сьогодні ввечері, 10 серпня, адже борчиня вільного стилю Ірина Коляденко проведе сутичку за "золото". Днем раніше вона пробилася до фіналу та гарантувала собі щонайменше "срібло".

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