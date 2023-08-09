18-річний український боксер трагічно загинув за тиждень до дебюту на профірингу

Перспективний український боксер Микита Бабич загинув напередодні свого дебюту на професійному рівні.

Сумну звістку повідомляє Luckypunch.net.

Тргічний інцидент стався 5 серпня в селі Пухівка Броварського району Київської області. 18-річний боксер поїхав купатись на місцеве озеро, де його схопила судома, і він не зміг втриматись на воді.

Про смерть спортсмена стало відомо 7 серпня, коли було знайдено його тіло.

У суботу, 12 серпня, Бабич мав дебютувати на професійному рингу в рамках вечора боксу Top Boxing Generation у Броварах. Він мав провести бій з іншим дебютантом Михайлом Хайнутдіновим.

Раніше повідомлялося, що у боях під Бахмутом загинув український боксер Олександр Онищенко.

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