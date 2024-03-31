18-річного українця визнали найкращим стрибуном у воду в Європі

Українець Олексій Середа став найкращим стрибуном у воду 2023 року за версією European Aquatics.

Наш 18-річний співвітчизник переміг у номінації "Найкращий спортсмен року у стрибках у воду серед чоловіків" за підсумками щорічної церемонії European Aquatics Awards-2023.

Переможця обирали шляхом голосування. За юного українця віддали голоси 44% представників федерацій та 41% уболівальників. Олексій випередив британця Ентоні Хардінга та Моріца Веземана з Німеччини.

Oleksiy Sereda is your



The Ukrainian #diving star won two European titles and a @WorldAquatics medal in a big year for the 18-year-old!#EuropeanAquatics | #EuropeanAquaticsAwards pic.twitter.com/JCDwybSXK5 — European Aquatics (@EuroAquatics) March 30, 2024

Минулого року Середа завоював "золото" Європейських ігор-2023 у Жешуві в синхронних стрибках з 10-метрової вишки та у командних змаганнях. Також він став срібним призером чемпіонату світу з водних видів спорту у Фукуоці в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Крім того, у сезоні-2023 Середа виграв чотири медалі етапів Кубка світу, зокрема особисте "срібло" в суперфіналі особистих змагань з 10 метрів.

Зазначимо, що Середа вдруге був номінований на звання найкращого стрибуна у воду в Європі. 2022 року українець посів друге місце після британця Джека Лафера.

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