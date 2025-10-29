18-річний український форвард забив п'ятий гол у сезоні чемпіонату Італії

Богдан Попов / © ФК "Емполі"

Український форвард "Емполі" Богдан Попов забив гол у матчі 10-го туру італійської Серії В проти "Сампдорії".

18-річний українець вийшов на заміну на 73-й хвилині, коли його команда вже грала у меншості, і за чотири хвилини відкрив рахунок у поєдинку.

Утім, утримати перевагу господарям поля не вдалося – на 80-й хвилині Марвін Чуні вирвав для гостей нічию.

Огляд матчу "Емполі" – "Сампдорія"

Для Попова цей гол став уже п'ятим у восьми матчах нинішнього сезону Серії B. Українець ділить друге місце у бомбардирських перегонах ліги – більше за нього забив лише Етторе Гліоцці з "Модени" – 6 м'ячів.

"Емполі" набрав 11 очок у десяти турах і наразі посідає 12-те місце у турнірній таблиці Серії В.

Зазначимо, що Попов раніше перебував у структурі київського "Динамо", де грав за команду U-17. У липні 2022 року нападник приєднався до польського "Гурніка", а 2023-го став гравцем "Емполі".

Минулого сезону Богдан забив 10 голів у 33 матчах за "Емполі" U-20 у молодіжному чемпіонаті Італії.

Цього сезону Попов подовжив контракт з "Емполі" до 2028 року.