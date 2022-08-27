180 хвилин без голів: "Металіст 1925" зіграв внічию у другому матчі поспіль в УПЛ

У суботу, 27 серпня, в рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Металіст 1925" зустрічався з одеським "Чорноморцем".

"Чорноморець" та "Металіст 1925" розійшлися миром у поєдинку 2-го туру УПЛ. Матч завершився безгольовою нічиєю - 0:0 .

Протягом матчу команди створили низку моментів, але реалізувати їх так і не змогли. На початку другого тайму "Металіст 1925" міг відкрити рахунок - Артем Габелок виконував пенальті, але Дмитро Непогодов парирував удар.

У стартовому поєдинку чемпіонату України "Металіст 1925" зіграв внічию з донецьким "Шахтарем" (0:0)

Після двох турів "Металіст 1925" має два очки та перебуває на шостому місці турнірної таблиці. Одеська команда з одним очком має 8 позицію.

У наступному турі "Чорноморець" зустрінеться з "Інгульцем", а харків'яни визначаться сильнішого з "Ворсклою".

Нагадаємо, що полтавська "Ворскла" в домашньому матчі 2-го туру УПЛ поступилася "Вересу".

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