185 років на двох: українці встановили світові рекорди з плавання

На чемпіонаті України з плавання, який відбувався 26-29 червня 2024 року в Броварах, було встановлено дві світових рекорди.

Рекордсменами стали 100-річний Георгій Чижевський та 85-річна Алла Коваленко, повідомляється в дописі плавального басейну "Купава" у Facebook.

100-річний плавець із Вознесенська Миколаївської області Георгій Дмитрович Чижевський (1924 року народження) встановив світовий рекорд у своїй віковій групі, подолавши дистанції:

50 м брасом за 2.44,97;

100 м брасом за 4.26,93;

200 м брасом за 8.47,67.

А 85 річна плавчиня з Києва Алла Василівна Коваленко (1939 року народження) встановила світовий рекорд у своїй віковій групі, подолавши дистанцію 200 м брасом за 5.36,13.

"Вітання нашим рекордсменам – володарям світових рекордів. Пишаємося, ви приклад для нас всіх! Запам'ятайте, що спорт об'єднує, надихає на досягнення та формує здоровий спосіб життя!" – привітали рекордсменів у плавальному басейні "Купава".

Раніше повідомлялося, що 97-річний український тенісист потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

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