"19 об’єктів вщент зруйновано": Гутцайт розповів про завдані окупантами збитки спортивній інфраструктурі України

Російські окупаційні війська не припиняють нищити спортивну інфраструктуру України. Збитки вже перевищують 160 млн доларів.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"За останні два роки стільки спортивних об’єктів було збудовано та реконструйовано, скільки Україна не бачила за всі роки незалежності. Нам не вистачає цієї інфраструктури зараз. 19 об’єктів вщент зруйновано. Ми робимо все, щоби після перемоги все відбудувати", - зазначив він.

Гутцайт повідомив, що міжнародна спільнота підтримує українських спортсменів в таких складних умовах.

"Більше 40 країн світу нас підтримали, створили усі умови для безкоштовного перебування наших спортсменів, щоби вони продовжували тренування. Дуже приємно, що в такий складний час є міжнародна підтримка, наші тренери і спортсмени продовжують працювати і перемагати", - сказав міністр.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) продовжує співпрацювати з РФ, незважаючи на повномасштабне вторгнення окупантів до України, та продала країні-агресорці права на трансляцію матчів чемпіонату світу з футболу 2022 року.

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