19-річна американка здолала білоруску Соболенко та стала переможницею US Open-2023 (відео)

Коко Гауфф виграла перший титул Grand Slam у своїй кар'єрі.

Американська тенісистка Корі Гауфф стала чемпіонкою US Open-2023.

У фіналі жіночого одиночного турніру 19-річна представниця США перемогла білоруску Аріну Соболенко, яка через повномасштабне вторгнення Росії до України виступала у нейтральному статусі.

Поєдинок тривав понад дві години. Коко програла перший сет з рахунком 2:6, але продемонструвала характер і впевнено тріумфувала у двох наступних партіях – 6:3, 6:2.

Для Гауфф це перший трофей на турнірах Великого шолома. До цього її найкращим результатом на змаганнях серії Grand Slam був вихід до фіналу Roland Garros-2022.

Огляд матчу

Додамо, що, незважаючи на поразку у фіналі, Соболенко після закінчення US Open очолить світовий рейтинг, потіснивши з першої сходинки польку Ігу Швьонтек.

Раніше повідомлялося, що визначилися фіналісти US Open-2023 у чоловічій сітці. Вирішальний матч відбудеться у неділю, 10 вересня.

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