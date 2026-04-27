Проспорт
19-річна українка поділилася емоціями після завоювання "золота" на Євро-2026 з боротьби

Ексклюзивний коментар 19-річної Марії Єфремової — української борчині, яка виграла "золото" чемпіонату Європи.

Максим Приходько
Марія Єфремова / United World Wrestling

Новоспечена чемпіонка Європи з боротьби українка Марія Єфремова дала ексклюзивний коментар після свого тріумфу.

19-річна спортсменка поділилася емоціями від гучної перемоги у розмові з журналісткою ТСН Неллі Ковальською.

Зокрема Єфремова розповіла, в якому психологічному стані виходила на сутички з представницями РФ і Білорусі, яких допустили до змагань у нейтральному статусі.

"Для мене вони завжди особливі спортсменки та суперниці, тому що вони вважаються теж найсильнішими в Європі. Але коли я виходила в партер боротися, я передусім думала, що через них залишилася без дому, без нічого, живу в іншому місті, я не знаю, в мене просто була злість на них.

Я знала, що я повинна це зробити, незважаючи ні на що, незважаючи на те, як мені було б важко з ними, але я повинна була це зробити.

Легше стало, що це зробила, що я змогла порадувати українців, які точно дивилися наші сутички, не тільки мої, а ще інших дівчат, які з ними боролися.

Дівчата були досвідченіші за мене. Там була призерка Олімпійських ігор 2024 року, для мене це було викликом, я це все-таки змогла. 19-річна дівчинка, і я така думала, ми це зробили, я змогла це зробити, вистачило сили, духу, терпіння, характеру", — сказала Єфремова.

Раніше повідомлялося, що збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи-2026 з боротьби, який відбувся в албанській Тирані.

За підсумками змагань українська команда здобула 11 нагород: шість золотих, одну срібну та чотири бронзові.

