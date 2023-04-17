19-річна українка виграла три "срібла" на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українка Світлана Самуляк завоювала три медалі на чемпіонаті Європи-2023 з важкої атлетики, який 15 квітня розпочався у Єревані (Вірменія).

У другий день змагань 19-річна українська важкоатлетка стала срібною призеркою у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Самуляк у ривку з першої спроби підняла 90 кг. Її обійшла лише румунка Андреа Котрута з результатом 91 кг у третьому підході.

У поштовху Світлана також стала другою, піднявши в другій спробі 109 кг. "Золото" знову виграла румунка, яка у третій спробі взяла 110 кг.

Таким чином, за сумою двоборства українка з результатом 199 кг отримала ще одне "срібло". Три "золота" здобула Котрута, чий загальний показник дорівнював 201 кг. "Бронза" дісталася Ізабелі Айлян з Вірменії – 196 кг.

Раніше повідомлялося, що Україна здобула перші дві медалі на чемпіонаті Європи-2023 з важкої атлетики. Володаркою двох бронзових нагород стала Ангеліна Ломачинська.

ЧЄ-2023 в Єревані триватиме до 23 квітня. Загалом на турнірі розіграють по 10 комплектів нагород у чоловіків та жінок. Збірну України на континентальній першості з важкої атлетики представляють 17 спортсменів – п'ять чоловіків і 12 жінок.

Нагадаємо, під час церемонії відкриття ЧЄ з важкої атлетики у Вірменії підпалили прапор Азербайджану. Через скандальний інцидент Азербайджан вирішив достроково зняти свою команду з турніру.

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