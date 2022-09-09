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19-річний іспанський тенісист викликав фурор у вболівальників трюком на US Open: відео

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19-річний іспанський тенісист викликав фурор у вболівальників трюком на US Open: відео

Фото: Associated Press

Юний тенісист із Іспанії Карлос Алькарас став автором шедеврального удару під час 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США.

19-річний іспанець під час другу сету проти представника Італії Янніка Сіннера створив неймовірний удар.

Так, за рахунку 6:5 по геймах на подачі Сіннера іспанець ризикнув відбити м'яч ракеткою за спиною. Це викликало фурор на стадіоні. А коли Карлос ще і виграв цю подачу, глядачі збожеволіли від радості.

До вашої уваги відео з цим епізодом.

Сам матч завершився з рахунком 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3 на користь Алькараса. У півфіналі юний тенісист зустрінеться з американцем - Френсісом Тьяфо. Раніше він вибив із турніру легендарного Рафаеля Надаля.

  • У паралельній парі норвежцю Касперу Рууду буде протистояти гравець без країни Карен Хачанов;
  • Алькарас сіяний на US Open під третім номером.

Раніше розповідалося про те, що визначилися фіналістки US Open-2022.

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