19-річний українець виграв молодіжний чемпіонат Європи зі снукеру

Український снукерист Юліан Бойко став переможцем чемпіонату Європи серед гравців віком до 21 року.

На змаганнях у турецькій Анталії 19-річний українець виграв усі три матчі групового етапу, а потім успішно подолав сітку плейоф.

Зокрема у чвертьфіналі Юліан обіграв ще одного представника України – Михайла Ларкова (4:2).

У півфіналі Бойко переміг Джоела Коннолі з Північної Ірландії (4:1), а в надзвичайно напруженому фіналі здолав британця Олівера Сайкса з рахунком 5:4.

Тож українець отримав головний кубок чемпіонату Європи U-21 та путівку до Світового снукерного туру на два роки.

Раніше Бойко від 2020 до 2022 року вже мав професійний статус, а потім три роки намагався повернутися до Світового туру, зупиняючись щоразу за крок від своєї мети.

Раніше повідомлялося, що українські сноубордисти здобули п'ять медалей на етапі Кубка Європи.

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