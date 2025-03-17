19-річний українець виграв молодіжний чемпіонат Європи зі снукеру

Завдяки своєму тріумфу Юліан Бойко отримав путівку до Світового туру.
Український снукерист Юліан Бойко став переможцем чемпіонату Європи серед гравців віком до 21 року.
На змаганнях у турецькій Анталії 19-річний українець виграв усі три матчі групового етапу, а потім успішно подолав сітку плейоф.
Зокрема у чвертьфіналі Юліан обіграв ще одного представника України – Михайла Ларкова (4:2).
У півфіналі Бойко переміг Джоела Коннолі з Північної Ірландії (4:1), а в надзвичайно напруженому фіналі здолав британця Олівера Сайкса з рахунком 5:4.
Тож українець отримав головний кубок чемпіонату Європи U-21 та путівку до Світового снукерного туру на два роки.
Раніше Бойко від 2020 до 2022 року вже мав професійний статус, а потім три роки намагався повернутися до Світового туру, зупиняючись щоразу за крок від своєї мети.
Раніше повідомлялося, що українські сноубордисти здобули п'ять медалей на етапі Кубка Європи.
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