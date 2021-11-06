19-річний українець Захарєєв впевнено переміг росіянина і став чемпіоном світу з боксу

19-річний українець Захарєєв впевнено переміг росіянина і став чемпіоном світу з боксу

У фіналі наш співвітчизник не залишив представнику РФ жодних шансів.

Український боксер Юрій Захарєєв завоював "золото" Чемпіонату світу-2021 в Белграді (Сербія).

У фінальному поєдинку вагової категорії до 71 кг 19-річний українець одноголосним рішенням суддів (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) переміг Вадима Мусаєва з Росії.

Зазначимо, що Захареєв - єдиний представник України, який зумів дійти до півфіналу. Його золота нагорода - перша для України на Чемпіонатах світу 2017 року, коли планетарну першість виграв Олександр Хижняк.

Захарєєв родом із Білгород-Дністровського. На його рахунку 15 перемог у любительському боксі (одна - нокаутом) та жодної поразки. Він є чинним чемпіоном світу серед молоді.

У чвертьфінальному поєдинку українець переміг віцечемпіона Азіатських ігор-2018 Асланбека Шімбергенова, а в півфіналі здолав азербайджанця Сархана Алієва.

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