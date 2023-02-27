19-річний українець здобув "золото" на першому етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Український гімнаст Ілля Ковтун виграв золоту медаль на першому етапі Кубка світу у німецькому Котбусі.

19-річний українець здобув перемогу на паралельних брусах.

Ковтун за свій виступ отримав оцінку 15,366 бала, на одну десяту випередивши італійця Маттео Левантезі та на дві десяті – бронзового медаліста останнього чемпіонату світу Карлоса Юло з Філіппін.

Parallel Bars results at the 2023 World Cup in Cottbus :



Illia Kovtun 15.366

Matteo Levantesi 15.266

Carlos Yulo 15.166#FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/mI6UP3Hc9j — FIG (@gymnastics) February 26, 2023

Додамо, що новий змагальний рік українець розпочав на рівні італійської Серії А зі спортивної гімнастики, де на першому ж етапі виграв три "золота" на різних снарядах, зокрема й на паралельних брусах.

Минулого сезону Ковтун завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи у вправах на паралельних брусах. Також в активі українського гімнаста два "золота" на Кубку світового виклику-2022 в Угорщині.

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