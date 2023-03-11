19-річний український гімнаст завоював дві медалі на етапі Кубка світу в Баку

Ілля Ковтун виграв "срібло" у вільних вправах і на паралельних брусах.

Український гімнаст Ілля Ковтун виборов дві медалі на етапі Кубка світу в Баку (Азербайджан).

19-річний спортсмен з Черкас став срібним призером у вільних вправах і на паралельних брусах.

У вільних вправах українець у фіналі набрав 13,933 бала. Його випередив лише Мілад Карімі з Казахстану (14,2 бала). Третім став американець Райлі Лус (13,733 бала).

Men's Floor Exercise final at the 2023 World Cup in Baku :



Milad Karimi 14.2

Illia Kovtun 13.933

Riley Loos 13.733#FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/clBzCo3Omh — FIG (@gymnastics) March 11, 2023

У змаганнях на паралельних брусах виступ Ковтуна в фіналі судді оцінили у 15,366 бала. Українець лише 0,034 бала поступився переможцю Карлосу Юло з Філліпін. "Бронзу" взяв француз Камерон Лі-Бернар (14,6 бала).

Parallel Bars final at the 2023 World Cup in Baku :



Carlos Yulo 15.400

Illia Kovtun 15.366

Cameron Lie-Bernard 14.600#FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/Y373m1Z9Sz — FIG (@gymnastics) March 11, 2023

Додамо, що цього року Ковтун двічі вигравав "золото" на паралельних брусах на етапах Кубка світу. Українець ставав найкращим на змаганнях у німецькому Котбусі та катарській Досі.

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