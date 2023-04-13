19-річний український гімнаст завоював медаль на чемпіонаті Європи-2023

Українець Ілля Ковтун здобув бронзову нагороду на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який відбувається у турецькій Антальї.

19-річний спортсмен з Черкас посів третє місце в особистому багатоборстві.

За підсумками змагань Ковтун набрав 83,032 бала. Золоту медаль завоював турок Адем Асіл (84,965 бала), срібним призером став британець Джейк Джарман (83,463 бала).

Для Ковтуна цей подіум став другим на чемпіонатах Європи в особистому багатоборстві, після третього місця два роки тому.

Таким чином, він став третім українським гімнастом в історії, після Олега Верняєва та Ігоря Коробчинського, в якого більше однієї медалі ЧЄ в особистому багатоборстві.

Попереду у Ковтуна ще чотири фінали на чемпіонаті Європи-2023. Український гімнаст виступить у вільних вправах, на коні, а також паралельних брусах та перекладині.

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