19-річний український гімнаст завоював "золото" на Кубку світового виклику в Угорщині

Збірна України виграла першу медаль на етапі Кубка світового виклику-2022 зі спортивної гімнастики, що відбувається в Угорщині.

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув "золото" на етапі Кубка світового виклику-2022 в Угорщині.

Наш 19-річний співвітчизник став найкращим у вільних вправах. Результат українця - 14,733 бала.

У боротьбі за золоту нагороду Ковтун випередив представника Казахстану Мілада Карімі (14,533) та японця Когу Хірамацу (14,500).

Додамо, що в серпні Ковтун завоював "срібло" Мультиспортивного чемпіонату Європи-2022 у вправах на паралельних брусах.

Нагадаємо, Україна бойкотує конгрес Міжнародної федерації гімнастики через представників країн-агресорок.

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