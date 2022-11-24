19-річний український гімнаст завоював "золото" на престижному турнірі у Швейцарії

Український гімнаст Ілля Ковтун став переможцем престижного турніру “Меморіал Артура Гандера” у швейцарському місті Кьяссо.

Наш 19-річний співвітчизник виборов "золото" у багатоборстві, яке складалося із шести різних дисциплін.

Ковтун набрав 56,150 бала. Він зайняв перші місця у вправах на коні, паралельних брусах та опорному стрибку.

Цього сезону Ковтун завоював "срібло" Мультиспортивного чемпіонату Європи-2022 у вправах на паралельних брусах. Також в активі українського гімнаста дві золоті медалі на Кубку світового виклику-2022 в Угорщині.

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