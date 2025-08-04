19-річний воротар клубу УПЛ не повернувся до України після зборів за кордоном

Ігор Омельченко / instagram.com/i.omelchenko_

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19-річний воротар "Кривбаса" Ігор Омельченко не повернувся до України після літніх передсезонних зборів у Словенії.

Про це повідомляється на офіційному сайті криворізького клубу.

У "Кривбасі" розповіли, що Омельченко самовільно залишив розташування команди під час закордонних зборів. Клуб уже зв'язався з голкіпером, контракт якого розрахований до літа 2026 року, але той відмовляється повертатись на батьківщину.

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"Сьогодні в українських ЗМІ з'явилась інформація щодо воротаря ФК "Кривбас" Ігоря Омельченка, який нібито самовільно залишив розташування команди на зборах.

ФК "Кривбас" інформує, справді, футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах в Словенії та не повернувся до України разом з командою. Клуб зв'язався з гравцем, але він відмовляється повертатись до ФК "Кривбас".

"Кривбас" продовжує проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікує з відповідними органами стосовно цього питання. ФК "Кривбас" проінформував УПЛ про ситуацію, яка склалась.

Футболіст має чинний контракт з нашим клубом ще на один рік. Ми закликаємо Ігоря Омельченка повернутись до виконання контрактних зобов'язань", – йдеться в офіційній заяві "Кривбаса".

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Омельченко приєднався до криворізького клубу влітку 2022 року. Минулого сезону воротар провів 25 матчів за команду "Кривбаса" U-19, у яких пропустив 49 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що форвард харківського "Металіста 1925" Олексій Сидоров самовільно залишив територію України.