1xBet намагався повернути собі українські ліцензії за допомогою забезпечення позову - суддя відмовив

ТОВ ”Твоя беттінгова компанія”, що представляє в Україні російського букмекера 1xBet, намагалась в суді отримати назад свої ліцензії на роботу в Україні ще до рішення суду, але останній їй відмовив в цьому.

Про це йдеться у рішенні судді Володимира Келеберди від 17 листопада 2022 року, опублікованному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як відомо, ”ТБК” 6 вересня подала позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою скасувати рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про анулювання двох ліцензій на роботу російської букмекерської контори в Україні. Суддя Володимир Келеберда прийняв рішення розглядати справу у спрощенному порядку без виклику сторін у судове засідання та без проведення судових слухань.

Однак перед цим, не чекаючи рішення по справі, 15 листопада ТОВ ”ТБК” подало заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення КРАІЛ про анулювання ліцензій на період судового розгляду справи. В якості аргументу представник 1xBet в Україні заявив, що у відсутність в нього ліцензій може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист та поновлення прав та інтересів 1xBet.

Однак суддя не погодився з позивачем, визнав заяву необгрунтованою та не побачив жодної підстави, аби зупинити дію рішення КРАІЛ про анулювання ліцензій 1xBet на період розгляду справи, а тому відмовив ТОВ ”ТБК” у задоволенні цієї заяви.

Нагадаємо, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 30 березня 2022 року у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну видала дві ліцензії на роботу в Україні російському букмекеру 1xBet. Українські ЗМІ припускали, що 1xBet може працювати в РФ під прикриттям ФСБ, а тому право на роботу в Україні букмекеру потрібно для збору персональних данних українців для подальшого їх вербування російськими спецслужбами.

У вересні 2022 року КРАІЛ під тиском українського суспільства, після вимоги президента Володимира Зеленського та на підставі висновку Бюро економічної безпеки про зв’язок 1xBet з країною-агресором, прийняла рішення анулювати видані раніше ліцензії 1xBet.

Тим часом, журналісти телеканалу ”Прямий” запідозрили відомий український IT-холдинг TECHIIA в допомозі 1xBet у виході на український ринок у світлі інформації про те, що один з засновників холдингу Олег Крот перерахував 60 млн доларів на допомогу Збройним Силам України, однак не зміг пояснити, звідки ці гроші та куди саме вони були направлені. Як виявили журналісти, другий засновник холдингу Юрій Лазебніков ще 2 роки тому працвав в одній компанії з нинішнім власником ТОВ ”ТБК”, а головний юрист TECHIIA Роман Родін є рідним братом директора ТОВ ”ТБК” Олександра Родіна. Окрім того, TECHIIA ще з 2021 року тісно співпрацює з 1xBet по напряму кіберспорту, і продовжувала це робити в 2022 році попри війну Росії проти України.