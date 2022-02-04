20 хвилин лежала без руху та кричала від болю: японська сноубордистка отримала жахливу травму на Олімпійських іграх

20 хвилин лежала без руху та кричала від болю: японська сноубордистка отримала жахливу травму на Олімпійських іграх

Постраждалу евакуювали з траси на вертольоті.

Справжнім жахом завершилося передолімпійське тренування для японської сноубордистки - Ріни Йосіки.

Як повідомляє Reuters, 22-річна спортсменка у дисципліні слоупстайл невдало приземлилася, впавши на тверде снігове покриття. Інцидент трапився у четвер, 3 лютого.

Як наслідок, Йосіка не змогла сама підвестися й до неї поспішили тренери та медики. Протягом 20 хвилин вони намагалися допомогти їй, а Йосіка періодично кричала від болю й не могла навіть поворухнутися.

Associated Press

У результаті Ріну евакуювали на гелікоптері до лікарні. Змагання для неї завершилися ще на стадії тренувань. Подробиць про її травму поки що не повідомляють.

Після цього випадку деякі спортсмени на Олімпіаді заговорили, що снігове покриття тут – надто тверде. Причому, скаржилися не лише сноубордисти, а й лижники з біатлоністами.

Додамо, що 22-річна Йосіка - дворазова чемпіонка Японії у слоупстайлі. На Олімпіаді в Пекіні вона планувала виступити в слоупстайлі (рух трасою з виконанням стрибків на трамплінах, пірамідах, контр-ухилах, дропах і перилах) і біг-ейре (виконання трюків у повітрі після стрибка з трампліну).

Кваліфікація у слоупстайлі у жінок пройде 5 лютого, фінал – 6 лютого. Кваліфікація з біг-ейр у жінок відбудеться 14 лютого, фінал – 15-го.

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