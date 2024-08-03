20-річний український гімнаст вдруге зупинився за крок від медалі на Олімпіаді-2024

Ілля Ковтун посів четверте місце у вільних вправах.
Український гімнаст Ілля Ковтун став четвертим у змаганнях з вільних вправ на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
У цій дисципліні 20-річний українець набрав 14,533 бала, відставши від топ-3 лише на 0,400 бала.
Олімпійським чемпіоном став Карлос Юло з Філіппін, "срібло" здобув уродженець Дніпра Артем Долгопят, який представляє Ізраїль. "Бронза" дісталася Джейку Джерману з Великої Британії.
Олімпійські ігри-2024. Спортивна гімнастика. Вільні вправи. Чоловіки. Фінал
1. Карлос Юло (Філіппіни) – 15,000
2. Артем Долгопят (Ізраїль) – 14,966
3. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14,933
4. Ілля Ковтун (Україна) – 14,533
Ковтун вдруге зупинився за крок від медалі на Олімпіаді-2024. Раніше він посів четверте місце в особистому багатоборстві. Також Ілля посів п'яте місце у складі збірної України у командному багатоборстві.
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Зазначимо, що Ковтун матиме ще один шанс завоювати медаль на Олімпіаді-2024. У понеділок, 5 серпня, він разом з ще одним українцем Олегом Верняєвим виступить у фіналі на паралельних брусах.
Для Ковтуна це друга Олімпіада в кар'єрі. На дебютних для себе Іграх-2020 у Токіо він посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у команді.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
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