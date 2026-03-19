20-річний Пономаренко встановив рекорд "Динамо" за тривалістю гольової серії в УПЛ

Матвій Пономаренко / © ФК Динамо Київ

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко встановив клубний рекорд за тривалістю гольової серії в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

У матчі 21-го туру УПЛ з "Олександрією" 20-річний вихованець "біло-синіх" забив п'ятий гол своєї команди — гра завершилася розгромною перемогою "Динамо" з рахунком 5:0.

Пономаренко забив у сьомому матчі УПЛ поспіль — це абсолютний рекорд "Динамо". Раніше в шести поспіль поєдинках чемпіонату України голами відзначалися Максим Шацьких, Діого Рінкон та Віктор Циганков.

Рекордсменом УПЛ за тривалістю результативної серії є ексгравець донецького "Шахтаря" Алекс Тейшейра, який у сезоні-2015/16 забивав у 10 матчах поспіль (17 голів).

Пономаренко за сім останніх матчів в УПЛ забив 9 голів. Завдяки цьому він очолив бомбардирські перегони чемпіонату України.

Також Матвій отримав дебютний виклик до збірної України. Головний тренер національної команди Сергій Ребров включив його до заявки на плейоф відбору до чемпіонату світу-2026.

Наразі "Динамо" (41 очко) посідає четверте місце в УПЛ. Відставання від лідера чемпіонату "Шахтаря", який має матч у запасі, складає 6 балів.

У наступному турі УПЛ підопічні Ігоря Костюка 4 квітня приймуть "Карпати". Гра відбудеться після міжнародної паузи, під час якої збірна України позмагається у плейоф відбору до ЧС-2026.