20-та перемога нокаутом: український боксер знищив американця за шість раундів

20-та перемога нокаутом: український боксер знищив американця за шість раундів

Сергій Богачук достроково розправився з черговим своїм суперником.

Український боксер Сергій Богачук переміг американця нігерійського походження Рафаеля Ігбокве у поєдинку, який відбувся в Монтебелло (штат Каліфорнія, США).

26-річний українець родом з Вінниці виграв бій технічним нокаутом у шостому раунді. Зі старту протистояння Богачук активно йшов вперед і діставав суперника великою кількістю ударів. Американець намагався вистояти на ногах, але це йому вдавалося лише ціною синців та розсічення.

За декілька секунд до кінця 6-го раунду рефері зупинив бій. Ігбокве був невдоволений цим рішенням. Виявилося, що кут Ігбокве вирішив зняти свого боксера, аби поєдинок не завершився для нього непоправними наслідками для здоров'я.

Super welterweight Serhii ‘El Flaco’ Bohachuk, (20-1, 20 KOs) stops Raphael ‘Trouble’ Igbokwe, (16-3, 7 KOs), of Houston, Texas at end of 6 #HollywoodFightNights #boxing #boxeo pic.twitter.com/fWXPGLIUXi — MiguelAngelMaravilla (@MigMaravilla) September 17, 2021

Для Богачука це 20-та перемога на професійному рингу (всі - нокаутом). Також у його пасиві одна поразка - в березні цього року українець моторошним нокаутом поступився американцю Брендону Адамсу в бою за титул WBC Continental Americas.

поступився американцю Брендону Адамсу в бою за титул WBC Continental Americas. Ігбокве програв утретє в кар'єрі. Також на його рахунку 16 перемог (7 - нокаутом).

Раніше ТСН Проспорт писав, що легендарного боксера Евандера Холіфілда жорстко нокаутували в першому раунді.

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