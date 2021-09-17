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20-та перемога нокаутом: український боксер знищив американця за шість раундів

20-та перемога нокаутом: український боксер знищив американця за шість раундів

twitter.com/hoydeportes_USA

Сергій Богачук достроково розправився з черговим своїм суперником.

Український боксер Сергій Богачук переміг американця нігерійського походження Рафаеля Ігбокве у поєдинку, який відбувся в Монтебелло (штат Каліфорнія, США).

26-річний українець родом з Вінниці виграв бій технічним нокаутом у шостому раунді. Зі старту протистояння Богачук активно йшов вперед і діставав суперника великою кількістю ударів. Американець намагався вистояти на ногах, але це йому вдавалося лише ціною синців та розсічення.

За декілька секунд до кінця 6-го раунду рефері зупинив бій. Ігбокве був невдоволений цим рішенням. Виявилося, що кут Ігбокве вирішив зняти свого боксера, аби поєдинок не завершився для нього непоправними наслідками для здоров'я.

  • Для Богачука це 20-та перемога на професійному рингу (всі - нокаутом). Також у його пасиві одна поразка - в березні цього року українець моторошним нокаутом поступився американцю Брендону Адамсу в бою за титул WBC Continental Americas.
  • Ігбокве програв утретє в кар'єрі. Також на його рахунку 16 перемог (7 - нокаутом).

Раніше ТСН Проспорт писав, що легендарного боксера Евандера Холіфілда жорстко нокаутували в першому раунді.

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