21-річна українська тенісистка вперше в кар'єрі пробилася до основної сітки Roland Garros

Анастасія Соболєва / © ФТУ

Реклама

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (№230 WTA) вийшла до основної сітки Roland Garros-2025.

У фіналі кваліфікації 21-річна українка обіграла Франческу Джонс з Великої Британії (№113 WTA) – 6:0, 0:6, 6:2.

Матч тривав 1 годину і 38 хвилин. Анастасія один раз подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 7 із 7 брейкпойнтів.

Реклама

Для Соболєвої це перший у кар'єрі вихід до основи як Roland Garros, так і загалом на рівні турнірів Grand Slam.

Зазначимо, що Анастасія на старті кваліфікації Roland Garros-2025 обіграла британку Геррієт Дарт, а в другому раунді відбору перемогла француженку Джулі Белгравер.

Таким чином, Україна буде представлена п'ятьма тенісистками в основній сітці Roland Garros-2025. Автоматично на турнір потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Пробитися до основної сітки одиночних жіночих змагань французького мейджора також намагалися Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева, але не зуміли цього зробити. Снігур у другому раунді відбору поступилася аргентинці Солані Сієррі, а Стародубцева у фіналі кваліфікації зазнала поразки від чешки Сари Бейлек.

Реклама

Матчі основної сітки Roland Garros-2025 відбудуться від 25 травня до 8 червня.

Чинною чемпіонкою турніру є Іга Швьонтек, яка торік утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.

Найкращий результат серед українок на Roland Garros-2024 показала Світоліна, яка вибула в 1/8 фіналу.

Дивіться матчі Roland Garros-2025 з українською аудіодоріжкою на телеканалах Eurosport – ексклюзивно на Київстар ТБ.

Реклама

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад, анонси матчів і змагань, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить. Вболівайте за улюблених спортсменів зручно й без зайвих зусиль – усі спортивні події в одному місці на платформі Київстар ТБ.