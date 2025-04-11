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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
117
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1 хв

21-річний футболіст помер після зіткнення з воротарем під час матчу – відео трагічного інциденту

Елар Гонсалес Альтамірано отримав смертельну травму голови у поєдинку Кубка Перу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Елар Гонсалес Альтамірано

Елар Гонсалес Альтамірано / © Федерація футболу Перу

Футболіст команди "Реал Титан" Елар Гонсалес Альтамірано помер внаслідок страшної травми, яку дістав під час матчу Кубка Перу.

Трагічний інцидент стався на 70-й хвилині поєдинку. Альтамірано у верховій боротьбі зіткнувся з воротарем клубу "Дефенсор", упав на газон та знепритомнів.

Гравці та медичний персонал намагалися надати допомогу гравцю. З травмою голови його доправили до лікарні, де через дві доби він помер.

Причиною смерті 21-річного футболіста став розрив артерії головного мозку, що стало наслідком травми.

Федерація футболу Перу підтвердила смерть Альтамірано, висловивши співчуття його рідним та близьким.

Раніше повідомлялося, що 25-річний футболіст загинув, рятуючи людей під час пожежі в нічному клубі.

Дата публікації
Кількість переглядів
117
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