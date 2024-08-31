22-річна дворазова призерка Олімпіади в артистичному плаванні оголосила про завершення кар'єри

Відома українська синхроністка, дворазова призерка Олімпійських ігор в артистичному плаванні Марта Федіна завершила кар'єру.

22-річна спортсменка повідомила про своє рішення на сторінці в Instagram, опублікувавши надзвичайно зворушливий допис.

"Ось і настав час поставити крапку. Це була красива історія дівчинки, яка в 5 років прийшла просто навчитися плавати, а стала дворазовою бронзовою призеркою Олімпійських ігор, п'тиразовою чемпіонкою світу, та одинадцятиразовою чемпіонкою Європи, найкращою синхроністкою Європи-2022, трішки похизуюся, бо коли, як не зараз?

Здавалося, що я досягла всього, про що можна мріяти у моєму виді спорту, але завжди хочеться більшого… Ці два роки були складними для кожного українського спортсмена і я не виняток. Я отримала гіркий досвід поразок, сліз та розпачу. Неприємне відчуття, коли ти не можеш досягнути своєї мети, зупиняєшся за крок від неї. Так сталося і з моєю другою Олімпіадою, нам не вдалося відібратися командою до Парижа. Ми гідно прийняли поразку, щоб, зробивши висновки, повернутися сильнішими. Після таких "подарунків" долі справді починаєш цінувати, себе, свої заслуги та людей, які були поруч весь цей прекрасний, цікавий та тяжкий шлях.

Ці люди – мої батьки, друзі, та тренери, без яких не було б нічого. У професійному спорті тренери стають твоїми другими батьками, знають про тебе більше і часу з ними проводиш більше, ніж з рідними. Із впевненістю можу сказати, що у цьому плані я неймовірно фартова людина, бо доля мені подарувала дві найкращі сім'ї, які завжди мене підтримували, вірили в мене, коли я сама зневірялася і в особливо важкі періоди просто витримували мене. Шалена повага, любов та вдячність. Також окрема "ода" дівчатам за командами (бо, з дитинства їх було немало) вони всі фантастичні, деякі з них стали мені найкращими подругами у житті.

Дякую спорту за все, що маю, за людей, яких зустріла на своєму шляху, чого досягла і тим, ким стала. Спорт зробив мене тією людиною, якою я мріяла стати з дитинства. І я ні про що не жалкую. Тож привіт світ без води, мені здається, що я зовсім не вмію в тобі "плавати". Тож час досягнути успіхів і у тобі", – написала Федіна.

Федіна – дворазова призерка Олімпіади-2020. На Іграх у Токіо вона виборола бронзові медалі у дуеті та групі.

В активі Марти 11 медалей на чемпіонатах світу та 15 нагород на чемпіонатах Європи.

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