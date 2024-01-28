22-річний італієць здійснив шикарний камбек у фіналі проти росіянина та виграв Australian Open-2024

Яннік Сіннер вперше в кар'єрі став переможцем турніру серії Grand Slam.

Італійський тенісист Яннік Сіннер тріумфував на Australian Open-2024 у чоловічому одиночному розряді.

У фіналі Відкритого чемпіонату Австралії 22-річний італієць у надскладному матчі здолав росіянина Данила Медведєва, який через повномасштабну війну РФ проти України був допущений до турніру лише в нейтральному статусі.

Вирішальний поєдинок мейджора тривав 3 години 46 хвилин. Сіннер поступився у перших двох сетах – 3:6, 3:6, однак потім зумів переламати перебіг протистояння та виграв три наступні партії – 6:4, 6:4, 6:3.

Яннік вперше в кар'єрі грав у фіналі турніру Великого шолома та відповідно завоював свій дебютний титул серії Grand Slam. Раніше його найбільшим досягненням на мейджорах був півфінал Wimbledon-2023.

Додамо, що півфіналі Сіннер обіграв 10-разового переможця Australian Open, першу ракетку світу серба Новака Джоковича з рахунком 6:1, 6:2, 6:7, 6:3. Тож Джокович склав повноваження чинного чемпіона австралійського мейджора.

Нагадаємо, в жіночому одиночному турнірі Australian Open-2024 українська тенісистка Даяна Ястремська змогла дійти до півфіналу, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

Таким чином Ястремська встановила національний рекорд України на на Відкритому чемпіонаті Австралії. Вона перевершила Еліну Світоліну, найбільшим досягненням якої на Australian Open залишається вихід до 1/4 фіналу (2018, 2019).

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