22-річний швед встановив абсолютний світовий рекорд у стрибках із жердиною: відео

Шведський спортсмен Арман Дюплантіс став автором абсолютного світового рекорду в стрибках із жердиною на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Юджині (США).

Зазначимо, що 22-річний швед почав виступи з висоти 5.70 метра - взяв її з першої спроби. Тоді несподівано невдало стрибнув на 5.87 метра з першої спроби, але з другої виправився. Після цього - успішні стрибки на 5.94 м та 6.00 м. Висота 6 метрів гарантувала йому "золото" чемпіонату світу, адже ніхто більше цю планку не підкорив.

Залишившись наодинці в секторі, Дюплантіс замовив планку на 6.06 м - взяв її з першої спроби. Так він встановив новий рекорд чемпіонатів світу.

Утім, на цьому Дюплантіс вирішив не зупинятися. Арман замовив 6.21 м - планка абсолютного світового рекорду. І з другої спроби швед взяв цю висоту. Як наслідок, новий світовий рекорд.

До вашої уваги відео тріумфального стрибка.

Mondo Duplantis. World Record. We Are All Witnesses. pic.twitter.com/pDVkuyBZ3K — LSU Track & Field (@LSUTrackField) July 25, 2022

Таким чином, Дюплантіс на один сантиметр перевершив своє попереднє досягнення, яке він встановив у березні 2022 року в Белграді. Тепер шведу належать шість із семи найвищих стрибків в історії.

Ось, що сказав сам Дюплантіс після своєї перемоги.

"Це було фантастично. Це особливе відчуття, коли ти залишаєшся останнім на арені і всі дивляться тільки на тебе. Це дуже круте відчуття. Щось схоже зі мною трапилось у Белграді. Коли таке трапляється з тобою, від цього треба брати максимум, влаштувати справжнє шоу", - сказав швед.