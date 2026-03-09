ТСН у соціальних мережах

23 червоні картки: фінальний матч у Бразилії закінчився масовою бійкою — відео

Гравці "Атлетіку Мінейру" та "Крузейру" влаштували масштабну сутичку просто на футбольному полі.

Бійка між гравцями "Крузейру" та "Атлетіку Мінейру"

Бійка між гравцями "Крузейру" та "Атлетіку Мінейру" / скриншот відео

Фінальний матч у бразильському штаті Мінейру між двома історично найсильнішими клубами — "Атлетіку Мінейру" та "Крузейру" — закінчився масовою бійкою.

Пристрасті спалахнули за 30 секунд до завершення компенсованого часу після зіткнення між півзахисником "Крузейру" Крістіаном та воротарем "Атлетіку Мінейру" Еверсоном у штрафному майданчику останніх.

Голкіперу не сподобалися дії суперника і він його спершу штовхнув, а потім насів на нього обома колінами.

Це побачили інші гравці "Крузейру" та стали на захист свого одноклубника. Так розпочалася масштабна сутичка за участю футболістів обох команд.

"Для припинення бійки були викликані співробітники служби безпеки команд та військова поліція. Рефері Матеус Кандансан попросив поліцію про захист у цій хаотичній ситуації. Після того, як пристрасті вщухли, матч був завершений без вилучення гравців на полі", — повідомляє бразильське видання Globo.

Однак у протоколі гри арбітр вказав одразу 23 вилучення, всі — прямі червоні картки. Дві були виписані ще як в ігровий час — Крістіану і Еверсону — за конкретний епізод, що й призвів до бійки.

Решта вилучень записані з формулюванням "за те, що під час бійки після закінчення матчу завдавав удари руками та ногами своїм суперникам". Червоні картки отримали як безпосередні учасники поєдинку, так і запасні гравці, які долучилися до масової бійки.

Зазначимо, що трофей завоював "Крузейру", який переміг принципового опонента з рахунком 1:0 завдяки голу Кайо Жорже на 60-й хвилині матчу.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Поліссям" в УПЛ.

