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23-річний японський боксер помер внаслідок травм, отриманих у чемпіонському бою

23-річний японський боксер помер внаслідок травм, отриманих у чемпіонському бою

Казукі Анагучі / Фото: twitter.com/BOXRAW

Казукі Анагучі не прийшов до тями після операції на мозку.

Японський боксер найлегшої ваги Казукі Анагучі помер внаслідок тяжких травм, яких зазнав 26 грудня 2023 року в поєдинку проти свого співвітчизника Сейї Цуцумі.

Трагічну новину повідомляє The Ring з посиланням на Федерацію боксу Японії.

Бій за участю 23-річного Анагучі відбувся в андеркарді шоу Наоя Інуе – Марлон Тапалес. На кону стояв титул чемпіона Японії.

Під час свого останнього поєдинку Казукі чотири рази побував у нокдауні, але зумів протриматися до фінального гонгу. В підсумку судді зафіксували перемогу Цуцумі одноголосним рішенням – 95:91, 94:92, 94:92.

Після завершення бою Анагучі знепритомнів і був терміново доправлений до лікарні, де йому діагностували субдуральну гематому та зробили операцію на мозку. На жаль, Казукі так і не прийшов до тями.

За свою коротку боксерську кар'єру Анагучі здобув шість перемог (2 – нокаутом) і зазнав єдиної поразки у поєдинку, який став останнім у його житті.

На смерть молодого японця відреагував президент WBC Маурісіо Сулейман. У своєму дописі в Twitter він також згадав перенесення бою Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі та смерть актора Карла Везерса, який зіграв Аполло Кріда у фільмі "Роккі".

"Сумний і важкий день для боксу. Японський боксер Казукі Анагучі помер через травми, отримані в грудневому бою, Тайсон Ф'юрі отримав розсічення під час спарингу, і тепер бій відкладено, а Карл Везерс, який зіграв Аполло Кріда, помер у віці 76 років", – написав Сулейман.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Однак через травму британця весь вечір боксу перенесли. Нова дата залежатиме від термінів відновлення "Циганського короля".

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