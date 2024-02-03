23-річний японський боксер помер внаслідок травм, отриманих у чемпіонському бою

Казукі Анагучі не прийшов до тями після операції на мозку.

Японський боксер найлегшої ваги Казукі Анагучі помер внаслідок тяжких травм, яких зазнав 26 грудня 2023 року в поєдинку проти свого співвітчизника Сейї Цуцумі.

Трагічну новину повідомляє The Ring з посиланням на Федерацію боксу Японії.

Бій за участю 23-річного Анагучі відбувся в андеркарді шоу Наоя Інуе – Марлон Тапалес. На кону стояв титул чемпіона Японії.

Під час свого останнього поєдинку Казукі чотири рази побував у нокдауні, але зумів протриматися до фінального гонгу. В підсумку судді зафіксували перемогу Цуцумі одноголосним рішенням – 95:91, 94:92, 94:92.

Після завершення бою Анагучі знепритомнів і був терміново доправлений до лікарні, де йому діагностували субдуральну гематому та зробили операцію на мозку. На жаль, Казукі так і не прийшов до тями.

За свою коротку боксерську кар'єру Анагучі здобув шість перемог (2 – нокаутом) і зазнав єдиної поразки у поєдинку, який став останнім у його житті.

На смерть молодого японця відреагував президент WBC Маурісіо Сулейман. У своєму дописі в Twitter він також згадав перенесення бою Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі та смерть актора Карла Везерса, який зіграв Аполло Кріда у фільмі "Роккі".

"Сумний і важкий день для боксу. Японський боксер Казукі Анагучі помер через травми, отримані в грудневому бою, Тайсон Ф'юрі отримав розсічення під час спарингу, і тепер бій відкладено, а Карл Везерс, який зіграв Аполло Кріда, помер у віці 76 років", – написав Сулейман.

A sad and difficult day in boxing as Japanese boxer Kazuzki Anaguchi died from injuries sustained during his fight in December, Tyson Fury was cut during sparring this Ring of fire is postponed and Carl Weathers who played Apollo Creed died at 76 pic.twitter.com/GaRE8PsP1P — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) February 2, 2024

Нагадаємо, поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Однак через травму британця весь вечір боксу перенесли. Нова дата залежатиме від термінів відновлення "Циганського короля".

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