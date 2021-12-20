23-річного футболіста зарізали перед входом до ресторану

23-річного футболіста зарізали перед входом до ресторану

Цей гравець вважався на Батьківщині дуже перспективним.

Трагічний інцидент трапився з 23-річним футболістом Осагі Баском.

Про це повідомляє Bristol Live.

Зазначається, що Баском отримав декілька ножових поранень біля входу до ресторану на Бермудських островах. Унаслідок цього юний гравець помер. Інцидент трапився в суботу, 18 грудня.

Баскома привезли до лікарні приватним автомобілем. 23-річний футболіст мав численні ножові поранення. Поліція відкидає, що це справа однієї з місцевих банд. Баском начебто з кимось сварився перед рестораном, але більше подробиць слідство не розкриває.

"Поліція розпочала розслідування обставин смерті 23-річного чоловіка, який помер від травм, отриманих під час очевидного удару ножем.

Офіцери перебували в меморіальній лікарні короля Едуарда у зв’язку з іншою справою, коли їх попередили про жертву, яку доставили до відділення невідкладної допомоги у стані невідповідності, з чим, схоже, були множинні ножові поранення.

Потерпілого приватним автотранспортом доставили до лікарні. Наразі деталі обмежені. Зараз створено місце події в районі Fun Zone, Wallers Point Road, St. Georges", - наголосив речник поліції Бермудських островів.

Осагі Баском виступав у системі англійської "Астон Вілли" та іспанської "Валенсії". Також на його рахунку виступи за "Брістоль Сіті";

Хлопець грав за національну збірну Бермудських островів 18 разів та вважався там дуже талановитим виконавцем.

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