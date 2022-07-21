24 липня 2+2 транслюватиме благодійний матч "Збірна легенд футболу" - "Збірна зірок"

У неділю, 24 липня, на стадіоні "Минай" відбудеться великий благодійний матч на підтримку ЗСУ за участю відомих футболістів, а також представників українського шоу-бізнесу та медіа.

Так, за "Збірну легенду футболу" гратимуть справжні титани спорту, серед яких Мирон Маркевич, Олександр Шовковський, Ігор Бєланов, Даріо Срна, Руслан Ротань, Владислав Ващук, Андрій Русол, Євген Селезньов, Артем Федецький, Тарас Михалик, Василь Кобін, Валентин Слюсар, Адріан Пуканич та Михайло Кополовець.

За перемогу "Збірної зірок" змагатимуться Андрій Бєдняков, Олександр Педан, Ігор Ласточкін, Женя Янович, Олександр Денисов, Вадим Олійник, Alekseev, Фоззі, Артем Півоваров, Артем Гагарін, Костя Трембовецький, TAMERLAN, Влад Шевченко, Любомир Левицький, Степан Казанін, Григорій Решетнік та Міка Фаталов. Також у складі зіркової команди на поле вийде спортивний коментатор та ведучий 1+1 media Ігор Циганик. Склад команд може змінюватися.

Поєдинок розпочнеться о 17:00. Подію транслюватиме телеканал 2+2. Також долучитися до перегляду матчу можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і в YouTube - на "Профутбол Digital" та FootballHub. Група 1+1 media є медіапартнером проєкту.

Із дозволу та за сприяння військової адміністрації благодійний захід відвідають бійці ЗСУ та українські дітки, які нині проходять психологічну реабілітацію за підтримки благодійного фонду "Голоси дітей" та Ukraine Helpers.

За словами організаторів, матч-збір на потреби ЗСУ - це вже друга аналогічна за масштабами та концепцією подія в Україні. Перша гра між "Збірною легенд футболу" та "Збірною зірок" відбулась 12 червня. Тоді завдяки проданим квиткам, благодійним донатам та спеціальному аукціону вдалось зібрати понад 300 000 грн.

Зробити благодійний внесок у межах матчу зможуть всі охочі, перейшовши за активним посиланням до, під час та після трансляції матчу, або ж доєднавшись до активностей, що будуть відбуватися безпосередньо на стадіоні у перерві та після поєдинку. Всі кошти надходитимуть на рахунок благодійного фонду "Ліга Життя", який відзвітує та розподілить зібрану суму на підтримку ЗСУ.

До слова, лауреат "Золотого мʼяча", легенда футболу Ігор Бєланов, приїде на поєдинок з гарячої точки України. Ігор Іванович привезе із собою свій головний професійний трофей, з яким зможуть сфотографуватися всі охочі, зробивши фіксований донат.

Організатори матчу "Збірна легенд футболу" - "Збірна зірок" - Українська Асоціація Футболу, футбольний клуб "Минай", благодійна організація "Ліга Життя", "Просто Футбол Podcast", креативний продюсер Фелікс Ардельянов, один з найкращих бомбардирів за всю історію чемпіонатів України Євген Селезньов. Група 1+1 media є медійним партнером проєкту.

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