"24 лютого допомогло": Усик розповів, як повністю перейшов на українську мову

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик розповів, як став повністю спілкуватися українською мовою.

"До повномасштабного вторгнення я вже спілкувався українською вдома, з дітьми. Перед Олімпійськими іграми давав інтерв'ю українською, вставляв свою мову. Але більшість людей, з якими я спілкуюся, напевно, 70 відсотків, були російськомовними. Однак зараз усе змінюється.

Особисто мені хотілося повністю перейти на державну мову. Не лише давати інтерв'ю, а й спілкуватися вдома, остаточно перейти на українську. Виходить, що 24 лютого допомогло", – цитує Усика Luckypunch.net.

Додамо, що вже зовсім скоро на Олександра чекає бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії. ЗМІ повідомляли, що українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Точну дату мегафайту збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Раніше повідомлялося, що Усик висловився про свою мотивацію на бій з Ф'юрі.

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