24-річному футболісту збірної Уельсу діагностували онкологію

Гравець розпочинає курс хіміотерапії.

Футболісту англійського "Борнмута" та збірної Уельсу Девіду Бруксу діагностували онкологічне захворювання.

Про це 24-річний півзахисник написав на своїй сторінці в Twitter.

Зазначається, що у Брукса виявили лімфому Ходжкіна - один з видів раку. Гравець вже наступного тижня пройде курс хіміотерапії і буде лікуватися від захворювання.

"Мені дуже складно писати це повідомлення. У мене діагностували лімфому Ходжкіна другій стадії, і я почну курс лікування наступного тижня. Хоч це і було шоком для мене і моєї сім'ї, прогноз позитивний, я впевнений, що повністю вилікуюсь і повернуся до гри настільки швидко, наскільки можливо.

Я б хотів висловити свою вдячність лікарям, медсестрам та членам персоналу, які працювали зі мною, за їхній професіоналізм, теплоту і розуміння протягом цього періоду. Я хочу подякувати всім в Футбольної асоціації Уельсу, тому що якби їхня медична команда швидко не звернула увагу на проблему, ми могли б не виявити цю хворобу. Я також хочу подякувати "Борнмут" за їхню підтримку і допомогу минулого тижня.

Хоч я і ціную те, що до мене буде прикута увага і інтерес медіа, я хочу попросити поважати моє особисте життя протягом найближчих декількох місяців, і я буду ділитися повідомленнями про прогрес у лікуванні, коли у мене буде можливість.

Поки що - спасибі всім за ваші повідомлення з підтримкою. Це багато для мене значить і буде означати в найближчі місяці. Я з нетерпінням чекаю моменту, коли знову побачу всіх вас і буду займатися улюбленим спортом", - сказав Брукс.

Цього сезону на рахунку Брукса вісім матчів у всіх турнірах за "Борнмут" та один забитий м'яч.

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