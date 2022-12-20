25-річний футболіст помер в басейні під час відпустки: подробиці трагедії

25-річний захисник швейцарського "Стад Лозанна Уші" Елія Алессандріні трагічно пішов з життя.

Про це повідомляє Blick.ch.

Обставини смерті наразі точно невідомі.

Зазначається, що футболіст відпочивав в Омані разом зі своєю дівчиною та загинув під час купання в басейні. Причина смерті 25-річного захисника може бути пов'язана із серцевою недостатністю.

Алессандріні був вихованцем "Янг Бойс". Він виступав за "Лозанну Уші" з літа цього року. Попереднім клубом Елії був "Крієнс", за який він провів 57 поєдинків і в якому був капітаном.

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