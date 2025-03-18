25-річний футболіст загинув, рятуючи людей під час пожежі в нічному клубі

Футболіст північномакедонського "Шкупі" Андрей Лазаров загинув унаслідок пожежі, яка сталася під час концерту в нічному клубі.

Про це команда, за яку виступав Лазаров, повідомила в соцмережах.

Під час концерту хіп-хоп дуету DNK у нічному клубі в місті Кочани, на який прийшли близько 1,5 тисячі людей, спалахнула пожежа. Причиною загоряння стала піротехніка на сцені – іскри влучили у стелю, виготовлену з легкозаймистого матеріалу.

Через велику кількість людей і компактну будівлю почався хаос із тиснявою. Унаслідок цього постраждали понад 150 осіб – 59 із них за офіційними даними загинули, приблизно 100 дістали пошкодження.

Лазаров намагався рятувати людей під час пожежі. 25-річний футболіст зумів вивести з полум'я кількох осіб, але сам задихнувся чадним газом і отримав смертельні опіки.

Футбольний клуб "Шкупі" висловив співчуття рідним та близьким загиблого гравця.

"Це величезна втрата для нашого клубу, наших одноклубників та всієї футбольної спільноти. Не вистачить слів, щоб описати той біль, який ми зараз відчуваємо. Це одна з найбільших трагедій в історії клубу", – йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що переможець Ліги чемпіонів у складі мадридського "Реала" помер у 48-річному віці.

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