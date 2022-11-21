27-річний швейцарський футболіст вчинив самогубство: подробиці трагедії

Півзахисник "Зріньскі Мостар" Карім Газзетта, який минулого сезону став чемпіоном Боснії та Герцеговини, скоїв самогубство.

Як повідомляє видання Sarajevo Times, тіло 27-річного швейцарського футболіста знайшли перед будинком, де він жив.

Газзетта викинувся з вікна восьмиповерхової будівлі. У поліції підтвердили, що це було самогубство.

Зазначається, що трагічний інцидент стався через кілька годин після переможного матчу "Зріньскі Мостар" проти "Борче" (1:0) в чемпіонаті Боснії і Герцеговини.

Газзетта став гравцем "Зріньскі Мостар" в липні 2022 року. Цього сезону через травму він зіграв лише в одному матчі національного чемпіонату.

Раніше Карім вважався одним з найперспективніших футболістів Швейцарії, грав за національні команди різного віку. Газзетта розпочинав кар'єру у "Серветті", а також грав за "Вінтертур", "Лозанна Уші" та "Ксамакс".

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